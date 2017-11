Ein Einblick in die Welt des Tees

Schießpulver-Tee hilft gegen Kater

Draußen ist es kalt, d rinnen läuft der Wasserkocher. Egal ob auf der Couch, bei der Arbeit, oder für den Weg, ein leckerer Tee geht eigentlich immer. Grundsätzlich trinken Studenten das ganze Jahr über viel Tee und auch hier bei Radio Q sind die Schränke voll mit den verschiedensten Teesorten. Auf der anderen Seite sind es gibt es auch viele Kaffeetrinker und es sind vor allem sie, die dem Tee abschwören.

Der ewigen Diskussion "Tee oder Kaffe" kann aber auch kein Ende gesetzt werden, weil Geschmäcker einfach verschieden sind. Trotzdem hat Tee einige Vorteile die Kaffe nicht bieten kann. Zum einen gibt es da die vielen verschiedenen Sorten mit vielen verschiedenen Wirkungen. So wirken manche Tees beruhigend, andere belebend und viele sind auf unterschiedliche Arten gut für die Gesundheit. Aber dennoch, egal ob bei Tee oder bei Kaffee - Es kommt immer auf ein gesundes Maß an.

Tee hat also alle möglichen Fähigkeiten und auch im Studentenleben spielt er eine große Rolle.So helfen manche Tees zum Beispiel dabei, sich zu konzentrieren, andere wirken beruhigend und wieder andere sind gut bei Kopf- oder Bauchschmerzen oder sonstigen Beschwerden. Und was viele nicht wissen, Tee kann sogar gegen den Kater am nächsten morgen helfen. Hier empfehlen Expertenvor allem kräftige und starke Tees mit viel Teein, wie beispielsweise Grüntee. Auch der sogenannte Gunpowder Tee ist im Falle eines Katers hilfreich, denn er macht wach und fit und sorgt dafür, dass man sich bald wieder konzentrieren kann.

Mehr als nur ein Heißgetränk

Nicht nur im Winter ist Tee ziemlich beliebt und bei vielen sogar nicht wegzudenken. Einige Tees kann man auch kalt genießen und so sind diese vor allem im Sommer eine leckere Alternative. Je länger man frisch aufgebrühten Tee ziehen lässt, desto geschmacksintensiver wird er in den meisten Fällen. Das heißt also, dass auch ein Tee der nach dem aufbrühen erst einmal für eine gewisse Zeit vergessen wurde, durchaus noch sehr lecker ist.

Kaltes Wetter bringt immer auch Erkältungen mit sich. Hier kann Tee nicht nur als Getränk helfen, sondern auch, indem man ihn inhaliert. Darüber hinaus, gibt es weiter Möglichkeiten, wie man Tee noch verwenden kann. So wird Schwarzer Tee beispielsweise als Haushaltsmittel zum Fensterputzen genutzt und darüber hinaus gibt es auch Teesorten mit denen man backen kann. Andere Sorten Tee werden wiederum als Badezusatz genutzt und Kamillentee beispielsweise, ist gut für die Haare und kann sie zum glänzen bringen. Auch für die Haut kann Tee gut sein und zusätzlich wird schwarzer Tee manchmal von Ärzten zum ausspülen empfohlen, wenn man Probleme mit den Augen hat.

Neben den allseits bekannten und klassischen Teesorten, haben viele Teeläden auch einiges ausgefallenes zu bieten. Tees, die nach Käsekuchen oder Kurkuma schmecken, oder solche auf denen ein pinkes Einhorn den Beutel ziert, sind hier nur einige Beispiele. Es gibt darüber hinaus auch einen roten Tee, der eine gewisse Zeit lang eingegraben wird und dann eine erdige Note annimmt.

Interessant ist auch, dass loser Tee in vieler Hinsicht besser ist, als Teebeutel. Auf der einen Seite ist loser Tee preiswerter und umweltfreundlicher und auf der anderen Seite bietet er ein anderes, besseres, Geschmackserlebnis. Auch optisch macht Tee der lose ist mehr her und man kann zusehen wie er sich entfaltet. Teebeutel sind aber keinesfalls schlecht und gerade wenn es mal schnell gehen muss, eine gute Alternative.

Autor: Maren Tinnefeld