Welche Rechte habe ich als Mieter?

Wer kennt es nicht? Die Wohnungsnot in Münster ist groß, laut einer Studie fehlen bis 2017 1460 Wohnungen. Viele Studierende finden nicht direkt eine bezahlbare Wohnung, aber wie sieht es mit denen aus, die eine finden? Radio Q-Reporterin Laura Wenke war für euch unterwegs und hat verschiedene Fälle zusammengetragen, bei denen Studierende nicht zufrieden mit ihrer Wohnsituation sind. Welche Rechte ihr unter anderem bei einer Mieterhöhung habt, könnt ihr hier nachlesen.



Die Frage: Wer kümmert sich um die Tauben?

„Als uns die Taube zugeflogen ist, haben wir das zunächst nicht wirklich ernst genommen. Wir haben die Taube liebevoll Andrew getauft. So vergingen mehrere Monate, in denen wir die Taube nur halbherzig verscheucht haben. Als sie anfing ein Nest zu bauen und auf einmal ein kleines Taubenei darin zu sehen war, erkannten wir das Problem. Die erste Reaktion unserer Vermieterin war, dass wir die Taube verscheuchen sollen. Allerdings sind wir alle ziemlich oft unterwegs. Beim nächsten Anruf legte sie uns gelbe Säcke vor die Tür, die die Tauben bei Wind ängstigen sollen. Nachdem sie von den kleinen Taubeneiern erfuhr, kam sie höchstpersönlich und entsorgte das Nest. Das Problem mit den Tauben ist trotzdem nicht wirklich gelöst.“

Die Antwort: Der Vermieter.

„Solche Sachen fallen in den Zuständigkeitsbereich der Vermieterin. Denn die muss das Objekt instandhalten. Gleiches würde für ein Wespennest gelten. Da muss ich nicht als Mieter den Kammerjäger einschalten. Es ist auch die Frage, ob ich das wegen des Naturschutzes zu gewissen Zeiten überhaupt darf.“

Bei wilden Tauben müsse man sich nochmal beim Ordnungsamt erkundigen, ob es da eine bestimmte Regel gibt, aber zuständig sei in so einem Fall schlicht und einfach die Vermieterin. Sollte die Vermieterin dem allerdings nicht nachkommen, könne man ankündigen, dass der Mieter sich darum kümmert und die dadurch bedingten Kosten mit der Miete verrechnet werden. Das Ganze müsse aber schriftlich gemacht werden, am besten per Einschreiben mit Rückschein, weil man nachweisen müsse, dass man vergeblich versucht hat, die Vermieterin aufmerksam zu machen.

______

Die Frage: Kann der Vermieter die Kaution einfach mindern? Und was kann ich dagegen tun?

"Es hat alles damit angefangen, dass bereits nach kurzer Zeit die Handtuchhalterung in unserem Badezimmer abfiel. Und das ohne große Belastung. Auch nach mehrmaligem Bescheid sagen bei unserer Vermietergesellschaft wurde dies nicht repariert. Wir haben außerdem keine Lüftung und auch kein Fenster in unserem Bad. Eine Fliese ist gerissen und eine andere von der Wand abgeplatzt. Wir vermuten, dass das an der fehlenden Lüftung liegt. Außerdem bemerkten wir nach einiger Zeit die netten Silberfischchen. Das haben wir alles bereits gemeldet, doch der Vermieter macht dagegen nichts."

Isas WG sorgt sich, dass sie ihre Kaution nicht zuürckbekommen und fragen sich, ob das überhaupt rechtlich möglich ist.

Die Antwort: Ja und nein – wichtig ist es, Mängel zu dokumentieren.

"Das ist dann möglicherweise in der Beweisrichtung schwieriger. Wenn es ein offensichtlicher baubedingter Mangel ist, kann kein Abzug für die Kaution erfolgen. Liegt es an unzureichender Be- und Entlüftung, ist die Frage, ob der Mangel rechtzeitig angezeigt wurde? Oder kann der Vermieter sagen: Wenn Ihr mich früher informiert hättet, wäre der Ausmaß an Schaden nicht entstanden."

Die Mangelanzeige sollte schritflich erfolgen, um nachweisen zu können, dass der Vermieter Kenntnis hatte. Der Mieter habe jedoch eine Minderungspflicht. Das heißt, dass dazu beigetragen werden muss, dass der Schaden nicht größer wird.

"Dass die Fliesen reißen, spricht für eine schlechte Ausführung, also einen Baumangel. Dafür haftet der Mieter nicht."

In manchen Fällen folge dann ein Abzug der Kaution. Dann müsse der Mieter sich entscheiden, ob er das akzeptiert oder klagen möchte. In diesem Verfahren müsste dann ein Sachverständiger zur Überprüfung beauftragt werden.

Brauchst Du eine persönliche Beratung?

Bei anderen Mietproblemen oder einer intensiveren Beratung kann man Mitglied beim Deutschen Mieterschutzbund werden.

"Eine Mitgliedschaft muss begründet werden und hat eine Laufzeit von 2 Jahren. Jährlich liegt der Beitrag bei 96€ und es gibt eine einmalige Anmeldegebühr in Höhe von 12€. In der Mitgliedschaft ist auch für zukünftige Fälle der Rechtsschutz des Deutschen Mieterbundes enthalten. Außerdem prüfen wir Abrechnungen, führen die Korrespondenz und unterstützen alles Vorgerichtliche. "

Hat jemand Mietprobleme wie Isa oder Julian, solle er oder sie rechtzeitig die Beratung aufsuchen und nicht erst "wenn der Busch brennt", denn da gibt es dann keine Absicherung mehr über die Rechtsschutzversicherung. Frau Pollmann erzählt, dass das Klagerisiko dann oft zu hoch sei. Sollte man aus Münster wegziehen, kann die Mitgliedschaft ganz einfach auf die neue Stadt übertragen werden.

Von Laura Wenke