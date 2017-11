Tag der verfolgten Autoren

Heute ist der Tag der inhaftierten und verfolgten Autoren. Den Tag gibt es seit 1981. Initiiert hat ihn das Writers-in-Prison- Committee, es gehört zur internationalen Vereinigung der POETS ESSAYISTS AND NOVELISTS - kurz PEN International.

Zu PEN International gehören über 140 Schriftsteller aus 101 Nationen. Die Vereinigung bezeichnet sich selbst als Stimme verfolgter und unterdrückter Autoren.

Der Tag der Verfolgten und Inhaftierten Autoren

Jedes Jahr stellt das internationale PEN-Zentrum einzelne Fälle vor, die als Beispiel für viele andere Fälle ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden, um auf das Schicksal der Autoren aufmerksam zu machen. Das sind Fälle von Autoren, aber auch Journalisten, Bloggern und Verlegern auf der ganzen Welt, die sich für Meinungsfreiheit einsetzen.

Sascha Feuchert, Professor für n euere deutsche Literatur an der Uni in Giessen und Vizepräsident des PEN Deutschland und außerdem Writers-in-Prison Beauftragter hat erklärt, wieso dieser Gedenktag heute wichtig ist: ,,Weil das ein weltweites Problem ist, dass die Meinungsfreiheit immer weiter eingeschränkt wird und wir sollten uns an diesem Tag genau daran erinnern, dass es weltweit mindestens 900 Menschen gibt, die aufgrund dieses Menschenrechts, das sie wahrnehmen, nämlich das Menschenrecht zur Meinungsfreiheit, eben verfolgt, inhaftiert oder sogar ermordet werden. Und diese Menschen brauchen Öffentlichkeit. Wir müssen dafür sorgen, dass ihre Namen bekannt werden, dass ihr Schicksal bekannt wird und dass wir uns dagegen engagieren.''

Foto-Quelle: RicHard-59 (Wikipedia)

Der Fall Padilla Figueroa

Einer der Namen, die der internationale PEN in diesem Jahr besonders bekannt machen will ist der von Padilla Figueroa. Der gehört zu den Gründungsmitgliedern von PEN Honduras - und er studiert, genauso wie wir.

Im Juni wurde er mit zwei anderen Studenten vor Gericht verurteilt, weil sie an ihrer Uni protestiert haben. Bei den Protesten ging es um besseren Zugang zu staatlicher Bildung, Beiteiligung der Studierenden an der Verwaltung und ein Ende der Privatisierung der Uni.

Laut Padilla wird an seiner Uni außerdem regelmäßig gegen das Menschenrecht verstoßen. Er hat das dokumentiert, indem er einen Verteidigungsausschuss gegründet und die Fälle aufgeschrieben hat. Er hat jetzt bis zu fünf Jahre Gefängnis zu erwarten. Das Urteil gibt es aber nirgendwo schriftlich - deshalb kann auch niemand dagegen Berufung einlegen. Zur Zeit darf Padilla nicht aus seinem Land ausreisen und die Uni nicht betreten.

Was wir tun können

Der internationale PEN fordert die Behörden von Honduras auf, soziale Proteste nicht zu kriminalisieren und die Anklage fallen zu lassen. Dabei beruft sich PEN auf die Meinungs- und Versammlungsfreiheit. PEN macht also zuerst einmal auf Schicksale wie das von Padilla aufmerksam und startet dann zum Beispiel Kampagnen, um Freilassungen zu erwirken oder Verhaftun gen zu verhindern. Professor Feuchert hat außerdem erklärt, was wir als Studenten tun können, um Menschen wie Padilla zu helfen: ,,Man kann sehr einfach daran mitwirken, dass diese Öffentlichkeit hergestellt wird. Zum Beispiel indem man die Fälle, die auf den Facebookseiten des PEN porträtiert werden, einfach teilt. In diesen kurzen Beschreibungen auf Facebook geben wir auch immer Hinweise, was man noch tun kann. Briefe schreiben, zum Beispiel Postkarten an die Betroffenen in den Gefängnissen. Das sind alles kleine Schritte, die aber in der Summe doch einen riesen Unterschied machen und uns helfen, diese notwendige Öffentlichkeit herzustellen, die für manch einen der Autoren lebenswichtig ist.''

Letztendlich können wir nur auf Fälle wie den von Padilla Figueroa aufmerksam machen. Rechtliche Konsequenzen gibt es nicht. Daher ist die Lage vieler verfolgter Autoren auf der ganzen Welt auch so kritisch. Der "Tag der verfolgten Autoren" macht darauf aufmerksam.

Autorin: Phoebe Toennessen.