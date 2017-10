QMotors (16.10.2017)

QMotors ist aus der Sendepause zurück. Und hatte dementsprechend einiges nachzuholen. Die Beiträge einer sehr langen Sendung könnt ihr hier noch einmal nachhören.

Nach drei Monaten Funkstille mussten wir euch natürlich zu aller Erst auf den neuesten Stand bringen. Deshalb habt ihr hier nochmal alle News aus der Formel 1, den besten Motorsport im TV und eine verrückte Idee von Nissan Motorsport.

Die Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC fuhr am legendären Mount Fuji. Beim von schweren Regenfällen und Nebel beeinträchtigten Rennen ging es für Toyota darum, die letzten Titelchancen zu wahren. Aber auch in den anderen Klassen ist der Titel noch lange nicht entschieden.

Wie in Fuji war auch das Wochenende der MotoGP in Motegi verregnet. Wir haben über die Titelkämpfe in Moto3 und Moto2 gesprochen und über ein legendäres Rennen in der Königsklasse, das wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Titelentscheidung in der DTM. Eine Regeländerung mitten in der Saison, ein markeninterner Titel-Showdown. Und am Ende ein Rookie, der den Titel holt. Am Wochenende in Hockenheim ging es hoch her, und auch die Rennleitung bekam ordentlich ihr Fett weg...

Junge Talente auf dem Weg an die Spitze des Motorsports - das ist die Formel 3. Wir haben über die Titelentscheidung gesprochen, genau wie über Überraschungen und Enttäuschungen der Saison.

Nascar in Talladega. Experten des US-Racings schlackern bei diesen Worten mit den Ohren. Das "Pack-Racing" ist eine ganz besondere Herausforderung. Und ein Glücksspiel aufgrund der vielen Massenkarambolagen. Wir haben alles zum Chaos in Alabama aufgearbeitet.