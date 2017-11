QMotors (13.11.2017)

Bei QMotors ging es heute um den Titelshowdown in der MotoGP, um den aktuellen Formel 1 Grand Prix, Nascar, Rallycross und den Macau GP.

Ein kleiner Vorgeschmack: Wir haben für euch die neuesten News aus der Welt des Motorsports.

Auch wenn der Titel schon entschieden ist, sorgt die Formel 1 weiterhin für Schlagzeilen. Wie das Rennen lief und was neben dem Asphaltband noch für Schlagzeilen sorgte, haben wir für euch geklärt.

MotoGP, und die bis zum letzten Rennen offene Titelfrage. Trotz des großen Punktevorsprungs von Marquez hing der Titel nicht nur einmal am seidenen Faden. Alles zum Rennen haben wir für euch aufgearbeitet.

Auch in den USA ist in der Nascar der Titel noch nicht entschieden. An diesem Wochenende ging es darum, die letzten Tickets für das große Finale in Miami zu sichern. Wer das schaffte, wer sich selbst im Weg stand und wer erst nächstes Jahr wieder angreifen kann - all das könnt ihr hier nachhören.

Die Rallycross-WM fuhr am Wochenende das erste mal auf dem afrikanischen Kontinent. Wer sich den letzten Rennsieg der Saison sicherte und was das besondere am Rallycross ist, das haben wir für euch geklärt.

Zum Abschluss wagen wir einen Blick in die nahe Zukunft. Der Macau Grand Prix steht am Wochenende an und ist ein Event, das man unter allen Umständen nicht verpassen sollte. Warum das so ist, weiß QMotors-Reporterin Marie Brand.