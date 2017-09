Bundestagswahl 2017: Parteistrategien im Wahlkampf

Deutschland ist im Wahlkampf-Fieber, und Qlumbus auch! Wir reden über Wahlkampfstrategien der Parteien und überprüfen, inwiefern Online-Wahlratgeber euch bei eurer Wahl helfen können.



Der Wahl-O-Mat. Mit kaum einem anderen Wahl-Ratgeber bekomme ich so schnell und unkompliziert empfohlen, welche Partei ich wählen soll. Aber wie solide ist diese Wahlempfehlung eigentlich?



Welche Kandidaten wollen aus dem Wahlkreis Münster in den Bundestag? Qlumbus-Moderatorin Ann-Marlen Hoolt stellt sie euch vor.

Die Kandidaten der größten Parteien im Wahlkreis Münster

Sybille Benning (CDU)

Robert von Olberg (SPD)

Maria Klein-Schmeink (DIE GRÜNEN)

Hubertus Zdebel (DIE LINKE)

Jörg Berens (FDP)

Joachim Bruns (ÖDP)

Marie Völkering (Die PARTEI)

Daniel Düngel (PIRATEN)

Der Wahlratgeber abgeordnetenwatch.de liefert einen Überblick über die Positionen der einzelnen Kandidaten in deinem Wahlkreis. Die stimmen im Wahlkampf aber nicht immer 100%ig mit den Positionen ihrer Parteien überein. Qlumbus-Moderatorin Ann-Marlen Hoolt spricht mit Politikstudent Lennart Langenhövel, der diese Kandidaten-Parteidiskrepanz schon im NRW Landtagswahlkampf untersucht hat.



Was ist eigentlich Negative Campaigning? Und wer nutzt die Wahlkampfstrategie eigentlich radikaler: AfD oder Linke? Darüber spricht Qlumbus-Moderatorin Ann-Marlen Hoolt mit der Politikstudentin Charlotte Ude, die zu diesem Thema geforscht hat.

Von einem wirklichen Bundestagswahl-"Kampf" kann in Deutschland keine Rede sein, so sehr fassen sich die Politiker mit Samthandschuhen an. Von Attacken keine Spur. Oder etwa doch? Qlumbus-Redakteurin Teresa Liesenfeld zur Wahlstrategie des Negative Campaigning und dazu warum sie eingesetzt wird.

Redaktion: Teresa Liesenfeld und Solveig Holzhausen

Moderation: Ann-Marlen Hoolt