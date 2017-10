Scandinavian Road Trip - Mixtape

Mit einem alten Renault Twingo zum Nordkapp. Diese Reise nahm Philipp während der Semesterferien auf sich und fuhr dabei mehr als 10.000 Kilometer quer durch die wunderschöne Natur Skandinaviens. Dabei hatte er auch mehr als ausreichend Zeit um Musik zu hören. Die besten Songs die ihn auf seiner Reise begleitet haben, hat Philipp für uns zusammengestellt.





Olli Schulz - So muss es beginnen

Bon Jovi - Lost Highway

ACDC - Moneytalks

Orden Ogan - We Are Pirates

Kongos - Come With Me Now

The Cars - You’re Just What I Needed

The Doors - Touch Me

Canned Heat - On The Road Again

Ramones - Blitzkrieg Bop

T-Rex - Children Of The Revolution

Uriah Heep - Free Me

Whitesnake - Here I Go Again

Future Islands - Run

Queen - You’re My Best Friend

Journey - Faithfully

Wolfmother - Far Away