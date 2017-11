Steffen Jönes Mixtape

Musik gegen die Tristesse!

Winterzeit – um halb fünf wird es schon wieder dunkel draußen. Gegen diese Tristesse gibt es nur ein Mittel: gute Musik. Genau die hat Steffen Jöne auf seinem Mixtape zusammengepackt.

1. (We Are) Performance – Surrender

2. Moderat – Bad Kingdom

3. The National – Guilty Party

4. Findlay – Waste My Time

5. Angus and Julia Stone – Heart Beats Slow

6. Bon Iver – 8 (circle)

7. Faber – Sei ein Faber im Wind

8. Die Höchste Eisenbahn – Wer bringt mich jetzt zu den anderen

9. Arctic Monkeys – R U Mine

10. Wolf Parade – You‘re Dreaming

11. Kasabian – Goodbye Kiss

12. Vierkanttretlager – 34 Narben

13. Isolation Berlin – Annabelle

14. Florence & The Machine – Wish That You Were Here

15. The Slow Show – Breaks Today