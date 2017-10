Der Coffeeshop

Der Wochenstart bei Radio Q! Diesen Montag mit einem Rückblick auf die Offenen Ateliers am Hawerkamp und allem Hintergrundwissen zum kommenden Reformationstag - und was diesen mit Münster verbindet. Außerdem haben wir die Premiere des GOP Varieté-Theaters besucht und die neue Staffel "Stranger Things" geschaut.

Am Wochenende fand am Hawerkamp die Veranstaltung "Offene Ateliers" statt und bot die Möglichkeit, den dort aktiven Künstlern über die Schulter zu schauen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Radio Q- Reporter Paul Sattler war vor Ort und berichtet über die Kulturszene am Hawerkamp.

Morgen ist wieder Reformationstag. Und nicht nur das, der Reformationstag feiert auch sein 500. Jubiläum. Grund genug die Geschichte dieses bedeutenden Feiertages nochmal aufzuarbeiten. Radio Q-Reporter Paul Sattler über die Geschichte der Reformation in Münster (Sprecherin: Marie Brand).

Beim GOP Varieté-Theater Münster feiert das neue Stück "Backstage" Premiere. Radio Q-Reporterin Marie Brand hat sich das neue Stück, das dem Zuschaer einen Blick hinter die Kulissen einer Generalprobe zeigen will, genau angeschaut und berichtet über ihr Erlebniss beim GOP.

Passend zu Halloween versorgt Netflix seine Kundschaft mit einer neuen Staffel Stranger Things. Die Mystery-Serie hat es mit seiner ersten Staffel quasi auf Anhieb Kult zu werden. Mit allem Wissenswerten zur neuen Staffel und was ihr zum Serieneinstieg wissen müsst, versorgt euch Radio Q-Reporter Martin Heuchel.