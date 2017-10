Der Coffeeshop

Heute: Physik für Flüchtlinge und Roboter an der Uni Marburg

Physik für Flüchtlinge

Das Projekt Physik für Flüchtlinge soll das Interesse an Naturwissenschaften von Kindern aus Flüchtlingsfamilien hier in Münster wecken. Denn: Egal aus welcher Kultur, Physik verstehen wir alle. Außerdem ist Physik cool...

Roboter in Tutorien an der Uni Marburg

Etwas futuristisch klingt das Ganze schon. Professor Jürgen Handke wird in seinen Tutorien vom Roboter Pepper begleitet. Auch einige Studierende waren hiervon zu Anfang etwas verwirrt. Aber Handke ist überzeugt: Schon in zehn Jahren könnten Roboter in deutschen Vorlesungssälen ganz alltäglich sein.