Der Coffeeshop

Heute mit der Open Access Week an der Uni Münster und dem Treetop Adventure Club.

Die Open Access Week an der Uni Münster

Freier Zugang zu Publikationen - das hilft jedem Studierenden ernorm. Die Open Access Week soll für Barrierefreiheit in der Wissenschaft werden und auch die ULB Münster macht mit. Mehr dazu gibt es hier.

Wir treffen den Treetop Adventure Club

Moritz und Jens habene einen Plan: 16 Tagen wollen sie in einem alten Volvo durch 20 Länder reisen. Und all das für einen guten Zweck. Was dahinter steckt? Im Studiointerview haben sie uns von unseren Plänen erzählt und auch warum sie auf ihrer Reise keine Autobahn benutzen werden.