Der Coffeeshop

Im heutigen Coffeeshop erfahrt ihr alles über Sprachzertifikate, Auslandssemester in Rumänien und die neue Serie "Babylon Berlin".

Um ins Ausland zu gehen musst du dein Sprachniveau nachweisen? Welche Möglichkeiten es da gibt erfährst du hier!

Auslandssemester in England, Frankreich oder den USA? Wie wäre es mal mit einer interessanten Alternative? Lene Mayer, die zurzeit in der rumänischen Stadt Cluj Napoca ein Auslandssemester mit ERASMUS absolviert, hat Radio Q-Reporterin Lea Griesing über ihre Erfahrungen berichtet.

Seit Jahren machen HBO, Netflix & Co vor, wie man packende und bildgewaltige TV-Serien produziert, die ihr Publikum begeistern. Auf dem deutschen Markt sah es dagegen lange düster aus. Nun gibt es - in einer bemerkenswerten Kooperation u.a. zwischen der ARD und Sky - einen neunen Anlauf: Babylon Berlin. Als teuerste nicht-englische TV-Produktion aller Zeiten will die Serie von Regisseur Tom Tykwer neue Maßstäbe setzen. Radio Q-Reporter Martin Heuchel hat im Coffeeshop über den Serienauftakt berichtet.