Der Coffeeshop

Eine Erasmuspostkarte aus Lille

Jonas Wintermantel verbringt sein Erasmus Semester in Lille. Wie das Uni-Leben dort so ist und ob das Essen so gut ist wie sein Ruf, hat Radio Q- Reporterin Ann-Marlen für uns rausgefunden.

Das Leben Bram Stokers

Zum 170. Geburtstag von Bram Stokers, dem Autor des Buches "Dracula" hat Radio Q-Reporter Leo Brandt die spannende Lebensgeschichte des Autors recherchiert.