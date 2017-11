Der Coffeeshop

Der Montag bei Radio Q. Zum Wochenstart geht es unter anderem um Fake News und Fact Checking. Außerdem klären wir die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, wenn das Internet mal (wieder) ausfällt. Und wir sprechen über den aktuellen Spieltag der Bundesliga und blicken zurück auf die 90er Jahre - denn die Tamagotchis sind zurück.

Neues Semester, neue Studenten, neue Internetanschlüsse. Viele Studenten leiden unter wochenlangen Internetausfällen - oder bleiben beim Umzug ganz netzlos. Aber keine Sorge, Radio-Q-Reporter Philipp Saukel hilft euch.

Zum Wochenstart schauen wir bei Radio Q wieder auf die Bundesliga. Radio Q-Reporter Martin Heuchel hat sich den 11. Spieltag angeschaut und berichtet über das Spitzenspiel zwischen Dortmund und Bayern, der Wolfsburger Remisserie und den Mainzer Keeper Robin Zentner und seinen Fauxpas der Woche.

Die Tamagotchis aus den 90ern kommen mit einer Neuauflage zurück. Radio Q-Reporterin Elisa Dietrich hat sich über den Trend der virtuellen Haustiere und weitere 90er Jahre Trends informiert.

Fake News ist eins der meist diskutierten Themen in letzter Zeit, egal ob Trump einmal mehr seine Meinung auf Twitter Kund tut oder ob auf AfD-Veranstaltungen 'Lügenpresse' geschrien wird. Die Medien sind in der Kritik und die Frage ist, wie man virale Falschmeldungen verhindern kann. Politik und Medien bemühen sich um eine Lösung und erste Ansätze wie Fact Checking Recherchezentren werden in die Realität umgesetzt.