Der Coffeeshop

Heute mit coolen Studiogästen vom Münsterbandnetz, den besten Jugendwörtern aus dem Jahr 2017 und einem Kommentar über Alltagssexismus.

Lena Reckmann und David Möllmann vom Münsterbandnetzwerk stellen euch die create&connect Messe am kommenden Samstag vor.

Hallo, I bims 1 nices Jugendwort 2017! Was in der Sprache der jungen Menschen in diesem Jahr richtig lit ist und was eher als unfly gilt, das haben wir für euch geklärt ;)

Radio Q-Reporterin Marie Brand kommentiert im Zuge der aktuellen Debatte rund um den Hashtag #Metoo ihr Erfahrungen mit Alltagssexismus.