Musuem for free?

Seit einigen Jahren gibt es in Deutschland eine kulturpolitische Debatte um das Thema des Eintritts in Museen. Was genau es damit auf sich hat und wie es diesbezüglich in Europa aber auch in Deutschland und in Münster auf sich hat, damit hat sich Radio Q-Reporterin Lea Griesing beschäftigt.

Wer schon einmal in England oder in Frankreich war, der hat diese Erfahrung gewiss schon gemacht: ein kostenfreier Besuch im Museum. Alle staatlichen Museen in England haben nämlich im Jahr 2001 die Eintrittsgelder in staatlichen Museen abgeschafft und in Frankreich kann man als europäischer Studierender unter 26 seit 2008 ebenfalls alle nationalen Gedenkstätten und staatlichen Museen umsonst besuchen. Auch in Deutschland gibt es seit einigen Jahren eine kulturpolitische Debatte rund um die Eintrittspreise in Museen. Dabei gelten Museen hierzulande vor allem als kulturelle Bildungsträger. Wenn sie als solche funktionieren sollen, sollten sie als öffentlicher Raum auch allen Bürgern gleichermaßen zugänglich sein, oder?

Im Moment sieht das Ganze in Deutschland allerdings noch anders aus. Fast alle Museen verlangen Eintrittsgelder mit zum Teil horrenden Preisen, die wirklich nicht jeder für einen Museumsbesuch bezahlen möchte und viel wichtiger, die nicht jeder bezahlen kann. Auch wenn die Preise im Vergleich zu anderen kulturellen Freizeitgestaltungen wie dem Besuch im Theater oder in der Oper relativ niedrig sind, summiert sich der Spaß, wenn man an einem Sonntag mal mit der ganzen Familie ins Museum möchte. Bei einer Familie mit Mutter, Vater und zwei Kindern, 7 und 10 Jahre alt, bedeutet das für einen einzigen Ausflug ins Picasso Museum in Münster beispielsweise gar nicht mal so schlappe 28 Euro und das nur für den Eintritt. Hinzu kommen bei so einem Familienausflug ja auch noch die Ausgaben für Verpflegung und Hin- und Rückweg. Da überlegt man sich eben doch mehr als einmal ob das Museum wirklich die richtige Wahl für den Sonntagsausflug ist. Ob allerdings durch die Einführung des freien Eintritts auf einmal auch Menschen ins Museum gehen würden, die einen solchen Ausflug für sich sonst kategorisch ausschließen würden, ist fraglich. Hier spielt die Attraktivität der Angebote natürlich auch eine ausschlaggebende Rolle.

Wirft man nochmal einen Blick auf unsere europäischen Nachbarn, fällt auf, dass das Wegfallen der Eintrittspreise zu einem enormen Anstieg der Besucherzahlen geführt hat. In den Londoner Museen zum Beispiel sind innerhalb eines Jahres nach der Abschaffung mehr als doppelt so viele Menschen ins Museum gekommen, wie zu Zeiten mit Eintrittsgeld.

Da stellt sich die Frage: wie finanzieren die Museen im Ausland den kostenfreien Eintritt? Und daran anschließend: sind Eintrittsgelder zur Finanzierung von Museen wirklich notwendig?

Die Einnahmen der Eintrittspreise decken im normalen Betrieb nur einen minimalen Teil der Kosten, der Rest wird über Steuergelder und Spenden bzw. Sponsoren finanziert. Kunst- und Kulturförderung ist in Deutschland nach dem Grundgesetz in erster Linie Sache der Länder und Gemeinden. Der Bund übernimmt nur etwa 13% der Gesamtausgaben für Kunst und Kultur. Die einzelnen Länder können Finanzhilfen in Form von Zuschüssen oder Darlehen beantragen. Im Kulturförderungsgesetz heißt es, dass die Teilhabe an kulturellen und künstlerischen Angeboten allen Menschen möglich gemacht werden soll. Kultur ist hier definiert als die geistige Lebensgrundlage der Menschen und wird somit mit einer immanenten Wichtigkeit besetzt. Trotzdem scheinen die Museen in Deutschland unterfinanziert zu sein, da sich sonst die Frage des Eintritts gar nicht stellen müsste bei dem Vorsatz allen Menschen einen Zugang zu kultureller Bildung zu gewährleisten.

Die Vermutung liegt nahe, dass mit einem Wegfallen des Eintrittspreises und den steigenden Besucherzahlen eine steigenden Motivation einhergehen würde, dass am Eintritt gesparte Geld eventuell anderweitig auszugeben, z.B. im Museumsshop oder für private Führungen. Hier würde zumindest eine finanzielle Kompensation geschaffen werden.

Dass der kostenfreie Eintritt die Atmosphäre im Museum ändern würde, ist allerdings unbestritten. Wer Nichts zahlt, hat nämlich auch nichts zu verlieren. Der Druck, dass einem der Museumsbesuch auch gefallen muss für das Geld, das man bezahlt hat würde wegfallen. Außerdem würden viele Kunstliebhaber auch mal nur für ihr Lieblingskunstwerk ins Museum kommen oder Andere nur ihre Mittagspause hier verbringen. Anstelle einer Ökonomisierung der Kunst sollte das kulturelle Erleben wichtiger sein ist hier der Standpunkt. Besonders für junge Menschen könnte das Museumscafé oder die Aussichtsterrasse zu einem neuen beliebten Treffpunkt werden.

Auch in Münster gibt es ein paar kostenfreie Museen. Dazu gehört z.B. das Stadtmuseum, das archäologische Museum oder auch die Kunsthalle Münster. Im LWL Museum für Kunst und Kultur gibt es zwar keinen freien Eintritt, aber dafür jeden zweiten Freitag im Monat den „Langen Freitag“. An diesem Tag ist der Eintritt frei und auch an allen angebotenen Führungen kann umsonst teilgenommen werden. Die wissenschaftliche Volontärin Eline van Dijk gibt unter anderem an den langen Freitagen die kostenfreien Führungen und berichtet davon, dass an diesen Aktionstagen einmal im Monat immer ein großer Ansturm ist, sich das Publikum der Führungen aber nicht wirklich ändert. Anders als beim großen Abendprogramm, das den langen Freitag abschließt. Hier kommen immer auffallend viele junge Menschen erzählt der Museumdirektor des LWL Museums für Kunst und Kultur Dr. Hermann Arnhold. Unter anderem aufgrund dieser positiven Resonanz plädiert Hermann Arnhold dafür, den freien Eintritt zumindest testweise auszuprobieren. Finanziell sei das Ganze durchaus machbar, allerdings handle es sich dabei nicht um eine alleinige Entscheidung des Museums für Kunst und Kultur, sondern es sei auch eine Entscheidung aller LWL Museen. Dementsprechend steht im Moment noch in den Sternen, ob es wirklich zu einer Reformierung bei der Eintrittspolitik der LWL Museen kommen wird. Die Entscheidung über die Eintrittsgelder ist also letztendlich eine finanzpolitische Entscheidung nach Ermessen der einzelnen Museen selbst.