Am 30. November eröffnet hier in Münster eine Primark-Filiale. Die Münsteraner Studenten sind geteilter Meinung. Viele kritisieren die mangelnde Qualität, Ausbeutung von Arbeitern in den Produktionsländern und die fehlende Transparenz; doch einigen gefallen die Kleidungsstücke und die günstigen Preise. Radio Q-Reporterin Kendra Kobs hat euch nach eurer Meinung gefragt.