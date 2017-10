So War's: Reeperbahn Festival 2017

Unsere Generation ist zu nett geworden - aber wir stehen drauf.

Hamburg im September. Im Aufzug zum Childhood-Konzert im Bunker steht ein Mitt-50er neben uns und gibt den folgenden Kommentar: "Ich habe das Gefühl, eure Generation ist zu nett geworden. Alle Künstler bedanken sich ständig auf der Bühne, dafür dass sie kommen durften, dass das Publikum da ist. Keiner ist mehr Punk und rastet aus! Der von Warhaus letztes Jahr, das war Punk, dem war das egal."

Die Frage, ob er denn auch wirklich Warhaus gesehen hat, steht unausgesprochen im Raum bzw. Fahrstuhl. Maarten Devoldere gibt zwar den arroganten unnahbaren Rocker - ist aber davon abgesehen nett. Und so oder so auf keinen Fall Punk. Ja, vielleicht ist unsere Generation tatsächlich nett geworden, das ist aber doch nichts Schlechtes. Und außerdem gibt es sie noch immer, diese berüchtigten Bands die hart eskalieren. Was man dem Ganzen jedoch nicht absprechen kann: Wenn es ein festival in Deutschland gibt, dass so sehr die Verbundenheit von Mensch und Musik zeigt - und zwar auf die nette Art - dann das Reeperbahn.

Jedes Jahr im September verwandeln sich die Nachtclubs entlang der Reeperbahn in schillernde Konzert-Venues, dazu die fest verankerten Stätten des Hamburger Musikertums, Theater, Cafés und erstmals auch die Elbphilharmonie. Selbst das ungeübte Auge erkennt schnell, dass hier nicht nur Musikfans Konzert-Hopping betreiben. Läuft der Großteil der Masse mit Namens- und Presseschildern durch die Stadt - gut erkenntlich gebrandmarkt als Fachbesucher der Musikindustrie - wird die Reeperbahn für 4 Tage zum Dorf, in dem sich die Wege immer wieder kreuzen.

Eine große Wiedersehens- und Kennenlernplattform für Menschen aus der Musikwelt. Doch sie füllen eigentlich nur die restlichen Pflastersteine der Reeperbahn, denn das allgemeine Bild der Reeperbahn verändert sich nicht: die ganzen Nordlichter und Rotlichter bleiben schließlich die Gleichen, die Junggesellenabschiede verschieben ihr Wochenende in Hamburg auch nicht aufgrund des Festivals. Mittwoch und Donnerstag noch kein Problem, Freitag und Samstag vielleicht eine kleine Reizüberflutung, die zusätzlich auch noch einen Hindernislauf produziert: wie kommt man am schnellsten von Venue A zu Venue B und rennt dabei die wenigsten Menschen um.

Aber es ist dennoch die Verbindung zwischen dir und den Menschen, die Musiker gar nicht ausgeschlossen und das sind die besten Momente: wenn du im Infozelt stehst und Courtney Barnett eintritt, weil sie ihre Freundin Jen Cloher für ihr Reeperbahn Konzert begleitet. Wenn Kettcar unabhängig und spontanes Gratiskonzert spielen. Wenn beim Love A-Konzert in der Großen Freiheit 36 Matthias Albert (Sänger der ehm.Band Wellness) ein paar Meter weiter auch zum Musik-Genießen gekommen ist. Wenn J.Bernardt (aka Jinte Deprez/Balthazar) sich sichtbar verkatert und mit haufenweise Equipment einen Weg durch die ausgelassene alkoholisierte Dutch Party des Molotow Backyard bahnt, um dann auf der Bühne hart zu eskalieren und mit dem Mikro im pulsierenden Auge des Publikums zu stehen. Wenn du nachts aus dem Bunker kommst und die Jungs von sir Was davor stehen, mit einem leeren Astra und der eine zum anderen sagt: “Put the empty bottle in the Jackass-mobil!” und der läuft zum Pfandflaschen-gefüllten Einkaufswagen.