Deutschland und seine Dialekte

Kanten, Knörz, Knäppchen oder Knust? Das sind alles Wörter, die in Deutschland für das Ende des Brotes verwendet werden. So kann ein Abend in der WG oder mit neuen Freunden nicht nur sehr unterhaltsam sondern auch informativ werden. Der Freund aus dem Osten Deutschlands möchte eine Bulette auf sein Brötchen, der Norddeutsche eine Frikadelle und der Bayer sein geliebtes Fleischlaiberl.

(von Elisa Dietrich)

Das "perfekte" Hochdeutsch?

Wenn der regionale Hintergrund sich auf die wortwahl widerspiegelt, spricht man von einem Dialekt. Bekannt ist, dass das „reinste Hochdeutsch“ in der Region Hannover gesprochen wird. Dazu sagt Dr. Christian Schwarz vom germanistischen Institut der Uni Münster:

„Das perfekte Hochdeutsch ist ein Konstrukt, das gibt es eigentlich nicht. Man kann auch heute nicht sagen, dass an einem bestimmten Ort genauso gesprochen wird, wie es im Duden kodifiziert ist.“

In Hannover sind demnach wenige Dialekte und Mundlaute zu finden, von „dialektfrei“ kann man jedoch nicht sprechen.

Eine Stadt – viele Dialekte

Die Stadt Münster ist eine der größten Uni-Städte in Deutschland. Mit knapp 44.000 Studierende an der Uni Münster und über 14.000 an der Fachhochschule, ist das Stadtbild geprägt von jungen Leuten. Die meisten der Studenten kommen zwar aus Nordrhein-Westfalen, der Anteil der Studierenden aus anderen Bundesländern beträgt allerdings immer noch knapp über 25 Prozent (Stand Wintersemester 2016/2017). Schwäbisch, Bairisch und Hessisch sind beispielsweise stärker in Münster vertreten als Saarländisch oder Sächsisch. Viele Dialekte sind für Norddeutsche, die sich eher an die vorgeschriebenen Grammatikregeln halten, schwer bis gar nicht zu verstehen. Dabei sind es gerade die norddeutschen Dialekte mit Plattdeutsch und Friesisch, die an der Grenze zur eigenen Sprache stehen.

„Der Unterschied zwischen Sprache und Dialekt wird immer wieder gestellt. Letztlich ist es eine politische Entscheidung ab wann eine Sprache zum Dialekt wird“, erklärt Dr. Schwarz. Für die Durchsetzung zur anerkannten Sprache müssen sich Politiker und Landesvorsitzende für sowohl eine Orthographie oder Literatur, als auch für den Unterricht in Schulen einsetzen.

Die Deutsche Sprache im Wandel

Das sogenannte Standard- Deutsch hat sich seit der frühen Neuzeit (14. Jahrhundert) herausgebildet. Es ist bis heute geprägt von verschiedenen Einflüssen der Geschichte und entwickelt sich stetig weiter. Nachrichtensprecher, die speziell dazu ausgebildet werden, deutlich und reines Hochdeutsch zu sprechen, verwenden am ehesten das festgelegte „Standard- Deutsch“. Neben den Dialekten spielen vor allem auch die Digitalisierung und die sogenannte Jugendsprache bei den Jüngeren eine Rolle. Und auch, wenn die Eltern ihr Kind das ein oder andere Mal etwas fragend angucken, ist der Trend der Jugendsprache nicht gefährlich, sondern ein Prozess der Sprachentwicklung. Und wer weiß? Vielleicht werden wir irgendwann völlig ungeniert den Chef mit „Moin Chef, I bims“ begrüßen.