Ist das Online-Semesterticket die Zukunft?

Die Frage um das Semesterticket beschäftigt momentan viele Studierende, denn seit diesem Semester wird das klassisch gedruckte Semsterticket nur noch auf Anfrage zugeschickt. Das heißt, dass die Studierenden sich zwischen dem Online- und dem Print-Semesterticket entscheiden müssen. Wie genau sieht diese Entscheidung aus? In einer Umfrage haben die Studierenden gemischte Gefühle geäußert. Viele sehen die Vorteile des Online-Semestertickets, vertrauen aber eher auf das Print-Ticket.

Neben den Studierenden muss sich auch der AStA bald entscheiden und sich zu der Ticket-Frage positionieren. In der gestrigen Plenums-Sitzung wurde dieses Thema heiß diskutiert und es kam zu keiner endgültigen Entscheidung. Laut Liam Demmke, dem AStA-Referenten für Öffentlichkeitsarbeit, wird der AStA die Zugriffszahlen auf das Semesterticket evaluieren und sich dementsprechend in den nächsten Wochen oder Monaten positionieren. Die Zugriffszahlen würden bisher zeigen, dass einige Studierende das Online-Semesterticket nutzen. Es haben sich allerdings mehr Studierende für die zugeschickte Variante des Tickets entschieden. Überraschend sei, dass sich Einige gar nicht mit dem Thema auseinander gesetzt haben, was daran zu erkennen sei, dass sie sich nicht im Studierendenportal eingeloggt haben.

Vor- und Nachteile des Online-Semestertickets

Liam hat gegenüber Radio Q einige Vor- und Nachteile des Online-Semestertickets aufgezeigt. So habe der AStA beispielsweise Beschwerden erhalten, dass der QR-Code des Online-Tickets in einigen Fällen nicht lesbar war. Dies hänge vor allem mit der Druck-Auflösung zusammen, wenn das Ticket Zuhause ausgedruckt wird. Um solche Probleme zu beheben, trete der AStA mit der Deutschen Bahn in Verhandlungen. Außerdem finden einige Studierende, dass sich das Ticket schlecht falten lasse. Laut Liam ist es vor allem auch eine Gewohnheitsfrage. Das Online-Ticket hat natürlich auch Vorteile. So sei es beispielsweise deutlich umweltfreundlicher, da weniger Papier benötigt werde. Zusätzlich könne es leicht heruntergeladen werden, wenn man das Print-Semesterticket vergessen oder verloren haben sollte. Die Anzeige auf dem Handy sei einfach und unkompliziert und viele Studierende tragen ihr Handy konstant bei sich. Mit dem neuen Online-Ticket gehe die Uni außerdem mit dem Trend, denn Online-Tickets haben sich bereits in vielen Fällen durchgesetzt und seien an einigen Unis üblich, wie beispielsweise an der Uni Duisburg-Essen.

Liam selbst hat sich das Ticket zuschicken lassen, obwohl er das Online-Ticket sinnvoller und vernünftiger findet. Der Referent für Öffentlichkeitsarbeit hatte auch Probleme mit dem Falten des selbstgedruckten Tickets und findet das rote Semesterticket optisch schöner.

Genauso wie der AStA muss sich jede Studentin und jeder Student selbst Gedanken machen, ob die Vor- oder die Nachteile des Online-Tickets überwiegen und wie in Zukunft mit dem Thema umgegangen werden soll.