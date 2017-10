Bilanz des Filmfestival Münster

Das Filmfestival Münster ist zu ende und die Preisträger stehen fest. Radio Q stellen die Preisträger der vier Kategorien vor und zieht Bilanz.

(von Paul Sattler)

(Fotos: Filmfestival Münster)

Das Filmfestival Münster ging am Sonntagabend mit der Preisverleihung zu ende und damit auch fünf Tage voller interessanter Filme. Die Spielfilme waren alle sehenswert und einige hatten eine interessante Idee. Besonders zu erwähnen ist die eher klassische Coming-of-age-Geschichte Heartstone, deren Regisseur vollkommen zurecht den Preis für die beste Regie bekam. Ein liebevolles Portrait über das Erwachsenwerden mit glaubwürdigen Charakteren. Besonders von der Jury gelobt wurde, wie der Regisseur die jungen Schauspieler zu solch guten Leistungen gebracht hat. Noch erwähnen möchte ich Leveling, der ein bewegende Vater-Tochter-Beziehung erzählt, und November, der sehr speziell und ungewöhnlich ist, aber wunderschöne Bilder gezeigt hat. Ausführliche Kritiken zu diesen und allen anderen Teilnehmern des Europäischen Spielfilmwettbewerbs gibt es hier.

Thor (Baldur Einarsson) und Kristján (Blær Hinriksson) aud dem Gewinnerfilm Heartstone. (Foto:Filmfestival Münster)

Doch als “Herzstück” bezeichnen die Veranstalter des Filmfestivals gerne den Kurzfilmwettbewerb. Hier hat sich Ruah ganz knapp gegen Kaputt durchgesetzt. Kaputt erhielt zwar nicht den Preis, aber eine lobende Erwähnung. Der animierte Film erzählt das Schicksal von Gefangenen des DDR-Frauengefängnisses Bug Hoheneck. Die Animationen ergänzen die Erzählungen von ehemaligen Gefangenen eindrucksvoll.

Der Gewinnerfilm Ruah ist wahnsinnig verwirrend. Er erzeugt eine Beklemmende Stimmung vor etwas, was alle zu beunruhigen scheint, aber der Verzicht auf eine strikte Handlung macht es ihm schwer inhaltlich zu folgen.

Eine Szene aus Ruah.(Foto:Filmfestival Münster)

Ganz anders ist das in der zweiten Preiskategorie, die im Kurzfilmwettbewerb vergeben wurde, dem Publikumspreis. Der Kurzfilm Obst & Gemüse ist eine urkomische Geschichte über aufeinandertreffende Kulturen. Der Obsthändler Nguyen hat als Hilfe für seinen Laden Harry Bauer eingestellt. Dieser ist versoffen, Union Berlin Fan und generell das Clichè des deutschen Assis. Das das zu Konflikten führt ist vorhersehbar. Doch mit der Zeit schaffen es diese höchst unterschiedlichen Personen einander zu mögen.

Abseits der Preisträger haben mir der aufwändig und wunderschön gezeichnete Tanzfilm Disco, die Doku über den eigenartigen TJ The Demon the Flow and me, der charmant witzige Nicola`s Cage und die in wunderschönen Wasserfarbentönen gehaltene eigenwillige Geschichte Eine Villa mit Pinien besonders gut gefallen. Ein Top 10 Ranking mit ausführlichen Beschreibungen zu den Kurzfilmen gibt es hier.

Von oben links im Uhrzeigersinn: "Disco", "Metube 2", "Eine Villa mit Pinien" und „Nicole's Cage".(Fotos:Filmfestival Münster)

Daneben gab es in der Kategorie “Westfalen Connection” noch Filme aus der Region zu sehen. Gewonnen hat mit dem Kurzfilm Werner das skurrile Portrait einer Person, die man wohl ein Original nennt. Begleitet wurden die Wettbewerbe noch von Filmen aus den Niederlanden und aus Flander, von denen ich aber nur den schönen “If the sun explodes” gesehen habe. (Eine Kritik des Films hier) Außerdem wurde Studenten der Kunstakademie Münster die Möglichkeit gegeben ihre Kurzfilme zu präsentieren. Auch hier waren einige dabei, die mir durchaus gefallen haben. Nämlich Erdenlieb, Waves/Feuer und Sinus.