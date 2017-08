Die besten Second-Hand Läden in Münster

Der Kleiderschrank ist bis zum Rand voll, die meisten Sachen fliegen überall im Zimmer rum aber trotzdem stellt sich jeden Morgen die gleiche Frage: Was soll ich nur anziehen?

Und hier ist die Lösung: Second-Hand! Second wer? War das nicht was für Hippies? Nö! Mit Second-Hand kannst du nicht nur Ressourcen schonen, auch dein Portemonnaie wird sich freuen!

In Münster gibt es hierfür zahlreiche Möglichkeiten, um sowohl deine alte Kleidung abzugegeben als auch auf die Suche nach neuen Lieblingen zu gehen. Nicht nur Kleidung, auch gebrauchte Bücher, Games oder auch CDs werden in den meisten Läden angeboten.

Eine kleine Auswahl an Second-Hand Läden in Münster gibt es hier:

Lieblingsstücke, Burchardstraße 2

Kaufladen, Tibusstraße 7-11

Oxfam Shop, Alter Fischmarkt 3-5

andrä, Verspoel 21

Wichtig ist, wenn ihr etwas abgeben wollt, dass eure Sachen in einem Zustand sind, bei dem ihr selber zugreifen würdet. Das heißt, dass die Kleidung keine Löcher (falls kein Designer Löcher Shirt) oder andere Mängel aufweisen darf. Die Jeansröcke mit Strasssteinen sollten auch eventuell zuhause bleiben, da die meisten Second-Hand Händler nur Kleidung der aktuellen Mode annehmen. Die genauen Bedingungen für die Abgabe eurer Sachen könnt ihr auf den jeweiligen Homepages der Läden finden.

Aber nicht nur Second-Hand, auch Flohmärkte finden in Münster regelmäßig statt. Hier schlummern zwischen uralten Vasen von Oma und verrosteten Autoteilen auch ab und zu ein paar Schätze, die nur darauf warten einen neuen Besitzer zu finden!

Flohmärkte gibt es besonders in den Sommer-Monaten an vielen Stellen in Münster, daher ist hier eine kleine Übersicht:

6. August, Marktkauf Loddenheide

19. August, Promenade

20. August, Möbel Finke

16. September, Promenade

Und wenn du jetzt Lust bekommen hast die/der Second-Hand Queen/King von Münster zu werden, dann schnapp dir deinen Jutebeutel und ab geht die Jagd!

Insider-Tipp: Wenn ihr auf der Suche nach seltenen Schätzen seid, dann ist es auf jeden Fall zu empfehlen, mehrmals in der Woche durch die Läden zu stöbern. Somit erhöhen sich eure Chancen die oder der Erste zu sein, wenn bei täglicher Ankunft neuer Ware vielleicht euer Lieblingsstück dabei ist!

Keine Lust auf Lesen oder einfach nochmal die wichtigsten Infos zusammengefasst? Dann hör's dir doch einfach an!