Semesterticket wird nicht automatisch verschickt

Anders als in den letzten Jahren wird das Semesterticket nicht mehr per Post zugeschickt. Nach Überweisung des Semesterbeitrags muss nun im Studierendenportal die Entscheidung darüber getroffen werden, ob ein Papier Ticket zugeschickt werden soll oder man das Ticket selbst online ausdrucken will. Unter www.uni-muenster.de/stu > "Studiumsverwaltung" > "NRW/VGM Semesterticket und Kultursemesterticket" kann die Funtion abgerufen werden. Das neue Semesterticket gilt ab dem 1. Oktober 2017.