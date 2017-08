Radio Q wird 18 - wir feiern mit euch

Dein Campusradio Q wird am 18.10. endlich volljährig. Das muss gefeiert werden - und zwar mit euch!

Direkt nach dem Aufstehen versorgen wir dich in unserem Coffeeshop-Special mit coolen Infos über Radio Q und Insidergeschichten aus der Redaktion. Und wie immer mit guter Musik!

Am Nachmittag veranstalten wir für alle Medieninteressierten eine Podiumsdiskussion zum Thema "Einstieg in den Journalismus" - nähere Infos folgen!

Und was bei diesem Jubiläum natürlich nicht fehlen darf, ist eine große Radio Q-Party! Die steigt ab 23 Uhr in der Sputnikhalle am Hawerkamp. Für das musikalische Hitgewitter an diesem Abend sorgt DJ Eavo, der deutschlandweit bekannt für seine "Take me Out"-Party ist. Dazu gibt es: Specials, Bier Pong und eine Fotobox für eure Partybilder.

Also: save the date!

Wann?

Mittwoch, 18.10.2017, ab 23 Uhr (22.30 Uhr Einlass)

Wo?

Sputnikhalle Münster, Am Hawerkamp 31, 48155 Münster

Eintritt?

4€ VKK, 5€ AK

Ab wann kann ich Vorverkaufskarten kaufen?

Voraussichtlich ab dem 18.09.

Wo kann ich Karten kaufen?

In allen Filialen von Junge Köpfe (Moltkestraße 5, An der Germania Brauerei 3, Hüfferstraße 36) und natürlich bei Radio Q (Bismarckallee 3)!

Da Radio Q ausschließlich ehrenamtlich arbeitet, ist so ein Jubliäum nicht ganz ohne Unterstützung machbar. Wir bedanken uns bei unseren Sponsorpartnern: