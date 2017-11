Bahnstreckensperrung zwischen Münster und Senden-Bösenbell

Aufgrund von Gleisarbeiten ist die Bahnstrecke zwischen Münster und Senden-Bösenbell gesperrt, so berichten die Westfälischen Nachrichten. Das betrifft die Regional-Expresse der Linie RE 2 und RE 42. Die Deutsche Bahn stecke momentan rund 1,2 Millionen Euro in die Erneuerung der Gleise. Dabei werden 5000 Meter alte Schienen und 9000 Tonnen alter Schotter abgebaut und abtransportiert. Die Sperrung betrifft beide Richtungen. Es gibt einen Schienenersatzverkehr.

Die Arbeiten beginnen heute um 20 Uhr und gehen bis Mittwoch, den 29. November um 6 Uhr. Auch in den nächsten Tage finden weitere Sperrungen statt.