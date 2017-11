Glyphosat-Votum

Gestern beschloss die EU-Komission, dass das Pflanzengift Glyphosat weitere fünf Jahre in Europa zugelassen werden soll, so berichten die westfälischen Nachrichten. Seit 1970 gilt Glyphosat als wirksames Gift gegen Unkraut. Landwirte benutzen es weltweit. Verbraucher und Aktivisten weisen daraufhin, dass es Mensch, Tier und Umwelt schade. Einige Wissenschaftler sehen ein Krebsrisiko. Deutschlands Zustimmung führte zu einem offenen Streit in der Bundesregierung. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks zeigte sich mit der weiteren zulassung von Glyphosat nicht einverstanden.