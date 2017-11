Weihnachtsmärkte öffnen ihre Türen

Die Münsteraner Weihnachtsmärkte eröffnen heute ihre Stände. Bis zum 23. Dezember können Besucher wieder die fünf verschiedenen Märkte am Rathaus, Aegidiimarkt, an der Lamberti- und Überwasserkirche und am Kiepenkerl besuchen. Die Stadt Münster erklärt auf ihrer Internetseite, dass es in dieser Zeit rund 300 Stände in der Innenstadt geben wird. Die Märkte öffnen täglich um 11 Uhr ihre Türen. Geöffnet bleiben sie innerhalb der Woche bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 21 Uhr.