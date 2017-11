Lichterzeichen gegen Todesstrafe

Die Lichter im Rathaus und im Stadtweinhaus bleiben Donnerstagnacht an. Die Stadt Münster gibt bekannt, dass in der Nacht am Donnerstag mehrere Lichter in beiden Gebäuden angeschaltet bleiben. Grund dafür ist der jährliche Aktionstag "Städte für das Leben - Städte gegen die Todesstrafe". An dieser Aktion beteiligen sich weltweit mehr als 2000 Städte in insgesamt 109 Ländern. Amnesty International informiert tagsüber vor dem Rathaus in der Zeit von 13 bis 17 Uhr mit einem Stand über Petitionen zur Todesstrafe. Münster ist seit zehn Jahren Mitglied des internationalen Aktionsbündnisses "Cities for Life".