Prähistorische Hundeleinen

9.000 Jahre alte Höhlenmalereien in der Arabischen Wüste zeigen angeleinte Hunde. Damit sind es die ältesten bekannten Darstellungen von Hunden an der Leine, berichten Forscher vom Max-Planck-Institut. Die insgesamt 1.400 entdeckten Höhlenmalereien zeigen, dass Hunde schon vor einigen tausend Jahren von dem Menschen domestiziert wurden und ihm bei der Jagd halfen. Zusätzlich wurden die Tiere als Hüte- und Spürhunde eingesetzt. Bei den Malereien handelt es sich um realistische Beschreibungen und es werden verschiedene Jagdstrategien sowie der gezielte und kontrollierte Einsatz von Hunden gezeigt. Während der Jagd wurden vor allem junge Hunde angeleint - in vielen Fällen, um sie zu schützen. Die Szenarien zeigen, wie wichtig Hunde für prähistorische Gesellschaften waren und welche Bedeutung ihnen zugemessen wurde.