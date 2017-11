Gestaltung von Websites beeinflusst Entscheidungen

Die Gestaltung von Websites kann Nutzer in ihren Entscheidungsoptionen beeinflussen. Das hat ein internationales Forscherteam der Universität Hong Kong und der Universität Lichtenstein herausgefunden, wie die Universiät Lichtenstein in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Diese Beeinflussung wird als "Digital Nudging" bezeichnet. Unter Nudging versteht man eine Methode, Verhaltensweisen so zu beeinflussen, dass Menschen kluge Entscheidungen treffen. Wie eine Webseite Auswahlmöglichkeiten präsentiert, könne einen starken Einfluss auf die tatsächlich Entscheidung haben. Gedacht ist, dass die Anstöße beim Nudging immer dem Gemeinwohl dienen. So könne Nudging beispielsweise helfen, die Zahl der Organspender durch eine geeignete Gestaltung der Auswahlmöglichkeiten auf der Webseite zu steigern.