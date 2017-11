Die münsteraner Jugendratswahlen starten Mittwoch

In Zwei Tagen sind Jugendratswahlen in Münster. Die Kanidaten sind zwischen 12 und 18 Jahren alt und können von allen Gleichaltrigen Münsteranern gewählt werden. Im letzten Jahr lag die Wahlbeteiligung bei nur etwa 7%, wie die WN berichten. Um die Beteileigung zu erhöhren gibt es ab diesem Jahr statt einem Onlinewahlverfahren richtige Wahlurnen an allen Schulen und im Stadtbüro. In der letzten Wahlperiode hat der Jugendrat zum Beispiel das Partyangebot "Partyalarm" unter dem Motto "Voll ist out" für 13 bis 16 geschaffen. In Arbeitsgruppen beschäftigen sich die Jugendlichen jedoch auch mit Migranten, Behinderten und allen anderen Themen, die Kinder und Jugendliche in Münster beschäftigen. Ein Thema, welches in der nächsten Periode in Angriff genommen werden soll, ist, dass es in Münster noch immer kein Spaßbad gibt, ein erster Lösungsansatz ist eine bessere Verkehranbindung.