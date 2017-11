Matheolypmiade auf Stadtebene

Am Wochenende traten 344 Schülerinnen und Schüler der 5. bis zur 12. Klasse aus münsteraner Gymnasien bei der Stadtrunde der Matheolympiade an. Die Schüler bekamen ihrem Jahrgang entsprechende Aufgaben. Die Besten 9 aus Münster werden auf die Landesebene weiterkommen, bei der Olympiade auf Bundesebene werden nur noch wenige Schüler aus jedem Bundesland vertreten sein. In Rio De Janeiro holte das Deutsche Team dieses Jahr auf internationaler Ebene 4 Goldmedallien. Die Matheolympiade ist laut Julia Westhues, Mathe-Lehrerin am Hittorf-Gymnasium dafür gedacht begabte Schülerinnen und Schüler zu fördern. Die 1. bis 3. plazierten aller Jahrgangsstufen bekommen kleine Preise.