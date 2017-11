Morgen starten die Stupawahlen der FH

Ab morgen finden an der FH Münster die Stupawahlen statt. Das kündigte der AStA der FH gestern auf seiner Website an. Alle Studierenden können vom 21. bis zum 23. November ihre Repräsentanten im Studierendenparlament und Fachschaftsrat wählen. Wahlurnen gibt es in verschiedenen FH-Standorten in Münster und Steinfurt. Insgesamt neun Listen wollen ins Stupa einziehen, das höchste beschlussfassende Organ der Studierendenschaft mit 17 Sitzen, einziehen. Die Fachschaftsräte vertreten die Interessen der einzelnen Fachschaften gegenüber der Hochschule. Die Wahlurnen sind jeweils von zehn bis sechzehn Uhr geöffnet. Weitere Informationen zur Wahl findet ihr auf der Seite des AStA der FH Münster.