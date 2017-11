Wirkstoff gegen Mondscheinkrankheit entdeckt

Das Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences hat einen großen Schritt hin zur Entwicklung eines Wirkstoffs gegen die sogennante Mondscheinkrankheit gemacht. Bei dieser Krankheit kann die Haut der Betroffenen sich nach UV Schäden durch die Sonne nicht ausreichend regenerieren. Selbst kleinste Mengen der Strahlung führen zu Entzündungen, Wucherungen und letztendlich zu Hautkrebs. Bisher galt die Krankheit als unheilbar und tödlich verlaufend. Die Österreichischen Forscher haben nun herausgefunden, dass ein Wirkstoff, der eigentlich zur Behandlung von Diabetis genutzt wird, den Zellen hilft besser mit den DNA Schäden umzugehen, die durch UV-Licht verursacht werden. Die Wirksamkeit des Medikaments bei betroffenen PatientInnen wurde in der Studie nicht getestet.