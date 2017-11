Der Wolf kehrt nach NRW zurück

In NRW werden wieder Wölfe erwartet. Dies berichtet die WN. In Lengerich wurde ein Schafskadaver gefunden, welches noch untersucht wird. Vermutet wird, dass ein Wolf das Schaf gerissen haben könnte.

Das Bundesamt für Naturschutz hat im Zeitraum von Mai 2015 bis April 2016 deutschlandweit etwa 46 Wolfsrudel sowie 15 Paare und vier sesshafte Einzeltiere gezählt.

Auch in NRW wird eine steigende Anzahl an Wölfen erwartet. Eine Sprecherin des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen meint, dass die Wölfe sich eher in den waldreichen nördlichen Gebieten NRWs– wie Ostwestfalen und Münsterland – aufhalten werden. Mit einem Wolfsmanagmentplan wird die Rückkehr von Wölfen schon seit langem vorbereitet, Besitzer von Wildgehegen können Fördermittel zum Kauf von Elektrozäunen beantragen.