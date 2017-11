SPD unterstützt Hochleistungsbusnetz

Die SPD-Ratsfraktion unterstützt den Vorschlag eines Hochleistungsbusnetz in Münster.

Das berichtet die WN. Die SPD Ratsfraktion hatte zunächst das Projekt einer Stadtbahn unterstützt. Den Vorschlag eines modernen Busnetzes anstatt einer Stadtbahn hatten die Stadtwerke gemacht. Durch das neue Bussystem soll der öffentliche Personenverkehr attraktiver gestaltet werden, damit mehr Menschen von Auto auf Bus umsteigen.

Das Projekt findet in der SPD jedoch langsam positive Rückmeldung - auch wenn immer noch Zweifel da sind. Die verkehrspolitische Sprecherin Gaby Kubig- Steltig stellt fest, dass keine Stadt über 300.000 Einwohner ohne Stadtbahnen auskäme. Zudem zweifelt sie daran, ob in den neuen Bussen genügend Kapazität für den münsteraner Verkehr gewährleistet werden kann.