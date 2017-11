Neuer berufsbegleitender Studiengang an der WWU

Für Steuerberater bietet die Uni Münster ab dem Sommersemester 2018 de neuen berufsbegleitenden Masterstudiengang "Betriebswirtschaftliche Beratung" an. Der Studiengang vermittelt Fachkenntnisse, die einen sicheren Umgang mit rechtlichen, sowie betriebs- und finanzwirtschaftlichen Themen ermöglichen. Ein weiterer Schwerpunkt sind Beratungsqualitäten, außerdem integriert das Programm rechtliche und psychologische Aspekte. Bei erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer den akademischen Grad "Master Of Science" der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Wer sich über den Studiengang informieren möchte, ist zu einem kostenlosen Informationsabend am 23. november ab 18 Uhr bei der "WWU Weiterbildung" in der Königsstraße 47 eingeladen.