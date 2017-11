Ein Münsteraner hat den Deutschen Karikaturpreis gewonnen. Die Jury zeichnete Frank Hoppmann am Sonntag für sein Porträt des türkischen Präsidenten Erdogan aus, wie der WDR berichtet. Die Karikatur zeigt den Präsidenten in beleidigter Pose. Der Preis kommt in Form eines geflügelten, goldenen Bleistifts. Das Preisgeld beträgt 5.000 Euro.