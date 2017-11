Multimediapreis MB21 für Smart Mirror-Projekt der FH

Studenten der Fachhochschule Münster haben den Multimediapreis MB21 gewonnen. Mit ihrem Smart Mirror belegten die 27 Studenten den ersten Platz in ihrer Altersgruppe, wie auf der Homepage des mb21 berichtet wird. Der Smart Mirror ist ein Multimediaprojekt, das als Spiegel getarnt Konsumverhalten kritisiert. Im Mittelpunkt stehen dabei mikroskopische Plastikpartikel, die in vielen Produkten vorkommen. In der Laudatio der Jury heißt es: "Das Projekt „Smart Mirror“ macht das unsichtbare Problem der Mikroplastik nicht nur auf eindrucksvolle Weise sichtbar, sondern sorgt für Selbstreflexion und gibt Tipps und Alternativen zur Verbesserung." Der Wettbewerb ist mit Preisen über zehntausend Euro ausgeschrieben.