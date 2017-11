Die TH Mittelhessen entwickelt neue Batterien für Elektroautos. Das Projekt um Professor Alexander Kuznietsov möchte ein System, um Lithium-Ionen-Batterien zu verbessern, wie die TH in einer Pressemitteilung vermeldet. Die Lebensdauer und Reichweite der Batterien optimiert werden, indem ein Batteriemanagement-System mit Ladeprofilen entwickelt wird. Während der Fahrt soll das Programm eine Diagnose zur Effizienzsteigerung durchführen. In zwei Jahren will das Projektteam Ergebnisse vorstellen. Das Land Hessen fördert das Forschungsprojekt mit 430.000 Euro.