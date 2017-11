Radioaktive Substanzen in Europa

Französische Wetterdienste haben die Quelle von radioaktiven Substanzen in der Luft gefunden. Unterschiedliche Messstationen in Europa erkannten seit Anfang Oktober erhöhte Werte von Ruthenium, wie Spiegel Online berichtet.

Die Substanz kommt nach Aussagen von französischen Experten des Instituts für nukleare Sicherheit nicht aus Atomkraftwerken. In diesem Fall hätten die Forscher auch andere Produkte wie Palladium nachweisen können. Stattdessen vermutet das Institut die Quelle in einem Labor oder einem Lager für nuklearen Treibstoff im Süden Russlands oder Kasachstans. Eine Gesundheitsgefahr besteht jedoch nicht. In einer Mitteilung des Bundesamts für Strahlenschutz heißt es, die gemessenen Werte seien niedriger als die Strahlung, die durch die natürliche Umgebung aufgenommen wird. Ruthenium-106 findet in der Medizin und Raumfahrt Anwendung.