Das Bundesforschungsministerium fördert das Projekt "Safety4Bikes" bundesweit. Wie das Ministerium berichtet, soll dadurch die Sicherheit von Radfahrern erhöht werden. Bei dem Projekt arbeiten Informatiker, Ingenieure und Soziologen zusammen und arbeiten an neuen technischen Lösungen für Fahrräder. So soll durch einen Ausbau der Kommunikation zwischen den verschiedenen Fahrzeugen ermöglicht werden, dass Radfahrer vor gefährlichen Situation gewarnt werden. Nähert sich beim Linksabbiegen ein Auto, so könnte zum Beispiel der Fahrradlenker vibrieren um den Radfahrer zu warnen. Das Bundesministerium fördert das Projekt mit jährlich zwei Millionen Euro.