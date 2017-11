Geplanter Bau von neuem Studentenwohnheim

Das Bistum Münster plant den Bau von zusätzlichen Studentenwohnheimplätzen. Durch den Bau eines Campus in der Nähe der Uniklinik sollen 236 Zimmer in 19 Wohngemeinschaften entstehen. Das sind knapp 100 mehr als die, die durch die angekündigte Schließung der beiden Wohnheime am Breul und dem Thomas-Morus-Kolleg wegfallen sollen. Alle Bewohner, die zum Zeitpunkt des Umzugs in einem der beiden Häuser wohnen, erhalten ein Angebot für einen Platz im neuen Wohnheim. Der Haken an der Sache: Im gleichen Zug sollen auch die Mieten steigen und sich zwischen 250 und 300 Euro pro Zimmer befinden. Der Bau soll Ende 2018 beginnen und im Jahr 2021 fertiggestellt werden.