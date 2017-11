Finanzierung der Studierendenwerke

Die Studentenwerke in Deutschland werden finanziell weiterhin mit knapp 9% von den 16 Bundesländern unterstützt. Das geht aus einer Pressemeldung des Deutschen Studierendenwerkes hervor. Damit hat sich der Anteil 2016 im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Dadurch sei nach Ansicht des Deutschen Studentenwerkes ein Abwertstrend gestoppt, der gewünschte Anstieg der Förderung bliebe aber aus. Das deutsche Studentenwerk begründet seine Forderung nach mehr Geldern von den Bundesländern mit dem gestiegenen Bedarf an Wohnraum. Mehr Geld könnte Investitionen ermöglichen. Ein großteil ihrer Einnahmen beziehen die Studentenwerke aus Mieten und Einnahmen in der Gastronomie. Die Studierenden finanzieren 18% den Budgets.