Extreme Wetterereignisse sollen in Deutschland zunehmen. Das erklärt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK. So wären in diesem Jahr in Bundesländern wie Bayern und NRW unerwartete Sturzfluten aufgetreten. BKK-Präsident Christoph Unger fordert deshalb, Warnsysteme für extreme Wetterereignisse auszubauen. NRW selbst will alle Städte mit mobilen Warnsystemen austatten.