Fontänen schwarzer Löcher

Schwarze Löcher feuern immer wieder Materiestrahlen, sogenannte Jets ab.

Wie Spiegel online berichtet, haben Forscher der Universität Southampton nun herausgefunden, was sich in diesen Fontänen befindet. Was schwarzen Löchern zu nahe kommt, wird von denen verschluckt.

Zuvor sammelt sich diese Materie in einer rotierenden Scheibe. In dieser werden kleine Teile der Materie reflektiert, und dann als heiße Gasstrahle senkrecht nach oben und nach unten ins All hinausgeschossen.

Wie diese Jets entsehen ist aber noch unklar.