Fachschaft Politikwissenschaft entschuldigt sich

Die Fachschaft entschuldigt sich dafür, bei einer Gesprächsrunde, ihrer Ansicht nach, diskriminierende und rassistische Aussagen nicht unterbunden zu haben.

Dabei behaupten sie selbstkritisch, sie hätten direkt in die Diskussion einschreiten und die jeweiligen Personen der Buschenschaft „Franconia“ umstandslos der Veranstaltung verweisen müssen.

Am vergangenem Donnerstag im Rahmen der politischen O Woche gab es einen Vortrag "Burschenschaften und Studentenverbindungen".

In einer sich an den Vortrag anschließenden Gesprächsrunde haben dann einige der Burschenschaftler, nach Ansicht der Fachschaft, persönlich verletzende sowie in rassistischer Weise diskriminierende Aussagen getätigt.