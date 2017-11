Jamaika-Sondierung bei Bildung und Forschung

Bei den Sondierungsgesprächen zur Jamaikakoalition kommen sich die Parteien in Sachen Bildung und Forschung näher.

Zwischen den vier Parteien gibt es bei den meisten Themen viel Dissenz.

Über die Ziele im Bereich Bildung und Forschung sind sie sich zumindest einig.

Peter Tauber, Generalsekretär der CDU fasste zusammen, man wolle, dass Deutschland gerade beim Thema Bildung und Forschung nicht nur in Europa, sondern weltweit führend bleibt.

So sollen, als konkrete Maßnahem, bis zum Jahr 2025 mehr als zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Bildung und Forschung fließen.