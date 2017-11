US-Umweltbehörde tauscht Wissenschaftler aus

Die US-Umweltbehörde EPA plant zahlreiche Wissenschaftler auszutauschen.

Am Dienstag kündigte der Chef der Umweltbehörde, Scott Pruitt, an, er wolle externe Wissenschaftler durch neue Mitglieder ersetzten, wie der Spiegel berichtete.

Dabei handele es sich hauptsächlich um Beratergremien aus dem Bereich Wissenschaft und Gesundheit.

Der Grund für den Austausch scheint eine zu einheitliche Ansicht der Wissenschaftler in den Beratergremien zu sein.

Die US-Umweltbehörde EPA ist ein zentrales Instrument der US-Regierung beim Umwelt- und Klimaschutz. Sie vergibt Forschungsaufträge an 22 unabhängige Beratergremien.

Dabei geht es beispielsweise um Standards für sauberes Trinkwasser und die Bewertung von Pestiziden.