Sonys neuer Roboterhund Aibo

Sony präsentierte am Mittwoch seinen neuen Roboterhund Aibo.

Das Bellen und Platz Machen ist eine leichte Übung für den Roboterhund. Er soll den Menschen Verbundenheit mit anderen Lebewesen und Liebe verspüren lassen, so der Sony Chef.

Unter dem Namen Aibo hatte Sony schon mal einen Roboterhund herausgebracht. Sony stellte die Reihe aber vor mehr als 10 Jahren ein.

Die neue Version kann besser mit den Besitzern interagieren.

So erkenne Aibo nun ihr Lächeln oder lobende Worte. Außerdem kann er dank künstlicher Intelligenz sein Verhalten an die Reaktionen der Menschen anpassen.

Die Neuauflage des Roboterhunds ist seit dem 1. November 2017 auf dem Markt.